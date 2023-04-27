Çekmeköy'de öğrencilerini taciz eden öğretmenin savunması Çekmeköy'de oyun oynadığı 4 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 42 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İngilizce öğretmenine tahliye kararı verildi.

İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan 38 yaşındaki E.S., 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre öğrencileriyle ‘Doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.S. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Öğretmen şefkatiyle yaklaştım"

Son sözü sorulan E.S., şunları söyledi:

Öğrencilerime cinsel amaçlı yaklaşmadım. Öğretmen şefkatiyle yaklaştım. Mutsuz olduklarında sarıldım. Belge verirken yanaklarından öptüm. Hareketlerimin hiçbiri cinsel amaçlı değil, öğretmen şefkatiyle gerçekleşmiştir.

Kararını açıklayan mahkeme, “müstehcenlik” suçundan sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile beraatına hükmetti.

Tahliye kararı çıktı

Mahkeme, "çocukların cinsel istismarı” suçundan ise 4 çocuk için toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.