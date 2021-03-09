Çekmeköy'de ölen çocukların dedesi: Sorumlular cezasını bulsun

Kaybolduktan sonra evlerinin arkasındaki inşaatta ölü bulunan 4 ve 8 yaşlarındaki torunlarının vefatının araştırılmasını isteyen dede, üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, saat 13.30 sıralarında kayboldu.

İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu.

İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARININ ÜZÜNTÜSÜ GÖRÜLDÜ

Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren olay yerinde bulunan yakınlarının ise üzgün olduğu görüldü.

İNŞAATTA ÖNLEM ALINMADI

Hayatını kaybeden iki kardeşin dedesi Mesut Büyür, "Saat 13.00 gibi aramaya başladık. Annelerinden ekmek arası bir şeyler alıyorlar. Anneleri de sokakta oynuyorlar sanıyor. Bir şekilde buraya geliyorlar, düşüyorlar. Gece boyunca polis, AFAD, mahalle sakinleri aradık. En son burada bulundu çocuklar.

Çevreden aldığımız duyuma göre 7-8 yıldan beri inşaat halinde burası. Dışarıda herkesin çoluk çocuğu oynuyor. Herhangi bir önlem yok. Üzerindeki tahtaymış. Yağmurda çürümüş. Çocukların cenazeleri Adli Tıp'a gitti. Bunu böyle yapanlar, sorumlular cezasını bulsun. Ben iki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim." dedi.















