Çekmeköy'de otobüs şoförü ve kamyon sürücünün sopalı yol verme kavgası Hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavga dönüşürken kamyonu şoförü, otomobilin önüne keserek sürücüye sopayla saldırdı.

DHA

Bitmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Trafikte heme kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücülerin sebebiyet olduğu tartışmanın adresi bu kez de megakent oldu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sopalı kavgaya dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine hafriyat kamyonu şoförü otomobilin önüne keserek eline aldığı sopayla kamyondan aşağı indi.

Sürücü manevra yapmak istedi

Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak uzaklaşmak istese de trafik nedeniyle uzaklaşamadı.

Hafriyat kamyonu şoförü elindeki sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı.

O anlar kaydedildi

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.