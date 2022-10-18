Özel bir şirkete ait olan taş ocağındaki patlamalar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Bu duruma tepki göstermek adına eylem yapan vatandaşlar, evlerinde çatlaklar oluştuğunu öne sürdü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde mahalle sakinleri, deprem korkusuyla dışarı çıktı.

Özel bir şirkete ait taş ocağında patlatılan dinamit, bölgeye yakın olan bir mahallede korkuya neden oldu.

Vatandaşlar uzun süredir bu durumdan şikayetçi olurken, dün akşam saatlerinde yapılan bir patlama evlerin camlarını kırdı.

Caminin kolonları çatladı

Evlerde oluşan çatlaklar nedeniyle mahalle sakinleri, sokağa dökülerek güvende olmadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Yetkilerden yardım isteyen vatandaşlar, patlamaların mahalledeki caminin de kolonlarına zarar verdiğini öne sürdü.

DHA'nın aktarımına göre; jandarma ekiplerinin önlem aldığı şirket kapısının önüne gelen mahalleli, firma yetkileriyle görüşmek istedi.

"Deprem olur gibi binalar çatlıyor"

Patlamaların köye zarar verdiğini belirten Hüseyinli Mahalle Muhtarı İlhan Kılıç, "Taş ocağından kaynaklı patlamalardan dolayı evler zarar görüyor. 3 buçuk yıldır burada muhtarım. Yöneticilerle görüştük. Yazılar yazdık. Mesafenin yakın olmasından dolayı patlamalar köyde sarsıntılara sebep oluyor. Dinamit patlatıyorlar. Evlerimiz zarar görüyor. Evimdeki merdivenim zarar gördü. Camimizde çatlaklar var. Deprem olur gibi binalar çatlıyor. Patlatmalardan dolayı fırlayan taşlar evlere gelmiş. Bizim burada can güvenliğimiz yok. İnsanlarımızın ölmesinden endişe duyuyoruz. Yetkililer önlem aldıklarını söylüyor ama hiçbir şey olmuyor. Sarsıntılar sürekli şiddetini artırıyor." dedi.

Çekmeköy'de patlatılan dinamit mahalleliyi sokağa döktü VİDEO



"Çatlaklar biraz daha büyüse evler başımıza yıkılacak"

Patlamaların deprem etkisi oluşturduğunu söyleyen Merve Özkaya, "Yakında evler başımıza yıkılacak. 4-5 büyüklüğündeki deprem gibi hissediyoruz. Deprem olsa deprem olduğunu anlayamayacağız. Çatlaklar biraz daha büyüse evler başımıza yıkılacak. Evlerimiz mi yapılıyor? Taş ocağı buradan kalkıyor mu? Ne yapılıyorsa yapılsın artık. Kapatılsın. Köyümüzde artık rahat ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Mahalleli, firma yetkilileriyle görüşemeden eylemlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

















