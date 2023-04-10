Çekmeköy'de tır ve kamyonetlerin karıştığı zincirleme kaza yaşandı Seyir halindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oluşan kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı.

İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Ankara istikametinde ilerleyen Hüseyin Koç yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazanın hemen ardından karşı şeritte ilerleyen Sedat K. idaresindeki tır ile Ferhat Çelikkaya yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı dorsesinden ayrıldı.

Trafik yoğunlaştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde de önlem aldı.

Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri, zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.