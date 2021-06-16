Motosikletliyle gelerek, sokakta uyuşturucu satışı yapan Y.T. ile alıcı Y.G. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul polisi, Çekmeköy ilçesine bağlı Ekşioğlu Mahallesi'nde bir kişinin motosiklet ile uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, motosiketle gelerek uyuşturucu satmaya çalışan Y.T. (35) ile uyuşturucu almaya gelen Y.G.'yi (42) suçüstü yakaladı.

SATICIYA TUTUKLAMA

Y.T.'nin üzerinde yapılan aramada,14 uyuşturucu hap, 3,19 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 225 lira para ele geçirildi. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan Y.G. serbest bırakılırken, Y.T. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy'de uyuşturucu satışına polis baskını VİDEO

OPERASYON ANI KAMERADA

Uyuşturucu alışverişi yapılırken yakalanan şahısların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.