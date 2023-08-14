Çekmeköy'de yangın paniği: Çatı katını alevler sardı Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Çatıda mahsur kalan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saat sonunda söndürüldü.

DHA

Çekmeköy'de panik anları yaşandı.

Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, hastaneye sevk edildi

İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

1 saat mücadele verildi

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.