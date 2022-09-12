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    Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı

    Otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı yaralamayla kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletteki kişiyi bacağından yaraladı.
    • 12.09.2022 - 09:47
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    Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı

    İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında trafik sıkıştı.

    O anda otomobil ve motosiklet sürücüsü, yol verip vermeme savaşına girdi.

    Kavga çıktı

    Motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma çıktı.

    Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.

    Bir kişi bıçaklandı

    Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı.

    Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırırken, Erkan E. ve beraberindeki iki kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Sürücü gözaltında

    Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.

    DHA’nın haberine göre otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı.

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı #1

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı #2

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı #3


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