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- Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı
Çekmeköy’de yol verme kavgası: 1 yaralı
Otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı yaralamayla kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletteki kişiyi bacağından yaraladı.
- 12.09.2022 - 09:47
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında trafik sıkıştı.
O anda otomobil ve motosiklet sürücüsü, yol verip vermeme savaşına girdi.
Kavga çıktı
Motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma çıktı.
Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.
Bir kişi bıçaklandı
Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı.
Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırırken, Erkan E. ve beraberindeki iki kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü gözaltında
Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.
DHA’nın haberine göre otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı.