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- Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi
Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi
İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü yol verme nedeniyle kavga etti, tartışmaya yolcular da dahil oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
- İHA
- 14.06.2021 - 09:53
- Güncelleme : 14.06.2021 - 10:39
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, İETT otobüs şoförü ile taksi şoförünün arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
İETT otobüsünde bulunan yolcuların dahil olmasıyla tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü.
TAKSİ ŞOFÖRÜ DARBEDİLDİ
Otobüste bulunan yolcuların kavgaya dahil olmasıyla taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Taksi şoförü ile yolcular arasında çıkan arbedede, taksi şoförü aldığı darbelerle yere yığıldı.
Yerde kendisini korumaya çalışan taksi şoförüne, yolcular tekmelerle vurarak darbetti. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla kavga son buldu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi VİDEO