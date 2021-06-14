Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi

Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi

İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü yol verme nedeniyle kavga etti, tartışmaya yolcular da dahil oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.