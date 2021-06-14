Euro
10.1162
-0.46%
Dolar
8.3448
-0.59%
Altın
498.58
-1.61%
Borsa
1.462
0.1%
Bitcoin
326.488
9.68%
EXEN Coin
33.47
2.41%
19ºC
İstanbul
Yağmur 19 C

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi

    İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü yol verme nedeniyle kavga etti, tartışmaya yolcular da dahil oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, İETT otobüs şoförü ile taksi şoförünün arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    İETT otobüsünde bulunan yolcuların dahil olmasıyla tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü.

    TAKSİ ŞOFÖRÜ DARBEDİLDİ

    Otobüste bulunan yolcuların kavgaya dahil olmasıyla taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Taksi şoförü ile yolcular arasında çıkan arbedede, taksi şoförü aldığı darbelerle yere yığıldı.

    Yerde kendisini korumaya çalışan taksi şoförüne, yolcular tekmelerle vurarak darbetti. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla kavga son buldu.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi VİDEO


    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi #1

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi #2

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi #3

    Çekmeköy’de yol verme kavgası: Taksi şoförü darbedildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir