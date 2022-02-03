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    Çekmeköy'de zam öncesi, benzin kavgası

    Akaryakıta gelecek zam nedeniyle bir benzin istasyonunda kuyruklar oluştu. Çalışanların sürücülere yakıt vermemesi ise kavgaya neden oldu.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:10
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    Çekmeköy'de zam öncesi, benzin kavgası

    İstanbul Çekmeköy’de benzine yapılacak zamdan dolayı benzin istasyonu çalışanları tarafından sürücülere yakıt verilmemesi nedeniyle kavga çıktı.

    Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler ile benzin istasyonundaki pompacılar arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

    POMPACILAR BENZİN VERMEYİNCE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yumrukların havada uçuştuğu, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ne yaptılarsa iki grubu sakinleştiremedi.

    POLİS KAVGAYI AYIRDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, benzin istasyonu görevlileriyle sürücüleri sakinleştirerek dağıttı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada saldırgan şahısların araçlarına binip, uzaklaşmasıyla yaşanan olay sona erdi.

    Çekmeköy'de zam öncesi, benzin kavgası VİDEO

    Çekmeköy de zam öncesi, benzin kavgası #1

    Çekmeköy de zam öncesi, benzin kavgası #2


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