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- Çekmeköy'de zincirleme kaza:10 yaralı
Çekmeköy'de zincirleme kaza:10 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, polis ekipleri, kazaya karışan araçlara müdahale ediyor.
- İHA
- 21.12.2021 - 08:58
- Güncelleme : 21.12.2021 - 09:28
İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza yaşandı.
19 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI : 10 YARALI
Otoyolda oluşan kazada 19 araç birbirine girerken,10 sürücü yaralandı.
TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI
Olay yerine polis ekipleri sevkedilirken, kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.