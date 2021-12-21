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    Çekmeköy'de zincirleme kaza:10 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, polis ekipleri, kazaya karışan araçlara müdahale ediyor.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:28
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    Çekmeköy'de zincirleme kaza:10 yaralı

    İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza yaşandı.

    19 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI : 10 YARALI

    Otoyolda oluşan kazada 19 araç birbirine girerken,10 sürücü yaralandı.

    TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI

    Olay yerine polis ekipleri sevkedilirken, kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.

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