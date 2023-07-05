Çekmeköy'deki doğalgaz patlaması kamerada Bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Dün İstanbul Çekmeköy’de korkunç bir patlama oldu…

Saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirlendi.

Patlamanın hemen ardından da yangın çıktı.

1 kişi yaralandı

Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında dairede bulunan 64 yaşındaki Makhpurat Gulamowa yaralandı.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı

Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkılırken, olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada patlama anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demir parçaları etrafa saçıldı

Görüntülerde, patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği ve demir parçaların etrafa saçıldığı görüldü.

Daireden kopan demir parçaları park halindeki araçlara zarar verirken, bitişik binada bulunan bir iş yerinin de camları kırıldı.

Çevredekilerin patlamanın şiddetiyle kaçıştığı anlar da kameraya yansıdı.