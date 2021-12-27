Mimar Sinan Mahallesi üzerindeki binaların görüntülü diyafon sistemleri 2 şahıs tarafından çalındı. Ekipler, 2 şahsı 10 adet diyafon ile kıskıvrak yakaladı.

Çekmeköy'ün Mimar Sinan Mahallesi üzerindeki 3 farklı bina girişinden, görüntülü diyafon çalındı.

Yaşanan hırsızlığın ihbar edilmesi üzerine ise polis ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN KONUMU TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin olay adreslerine Yeşilkayalar Caddesi üzerinden araç ile geldikleri tespit edildi.

Çalışmaların devamında ise güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Hırsızlık olayını 2 erkek şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

ARACIN KİRALIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan araç sorgulamasında aracın, C.P. isimli şahsa ait olduğu ve olayın gerçekleştiği gün aracını U.A. isimli şahsa kiraladığı anlaşıldı.

Çekmeköy'deki görüntülü diyafon hırsızlığı kamerada VİDEO



İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

GSP konumundan aracın Esenler ilçesinde olduğu tespit edilerek, U.A. ve B.E. isimli şüpheli şahıslar ikamet adreslerinde çalmış oldukları 10 adet ev içi görüntülü diyafon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.