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    Çekmeköy'deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu

    Bir gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:48
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    Çekmeköy'deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu

    İstanbul Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde 7 Şubat Pazartesi günü hırsızlık olayı meydana geldi.

    Bir işyerinin kapısını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren hırsızlar, içeride bulunan malzemeleri çalarak hızla kaçtı.

    İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

    NE BULDUYSA ÇALDI

    Şüpheliler aynı gece Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki bir işyerine girdi. Hırsızlar aynı gece Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camlarını kırarak içindekileri çaldı. Olayların aynı şahıslar tarafından yapıldığı tespit edildi.

    Çekmeköy'deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu ViDEO

    Çekmeköy deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu #1

    KALDIRIM TAŞIYLA KAPIYI VE CAMI İNDİRDİLER

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların kaldırım taşıyla kapının camını kırdıkları anlar görülürken diğer görüntülerde ise kıramadıkları camları omuz atarak içeriye girdikleri tespit edildi. Ayrıca hırsızların içeride bulunan malzemeleri alıp hızlıca uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

    KISA SÜREDE YAKALANDILAR

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Emircan K. (19) ile Rıdvan İ. (20) polis tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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