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Çekmeköy'deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu

Çekmeköy'deki hırsız, 1 gecede 2 iş yeri, 1 otomobil soydu

Bir gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.