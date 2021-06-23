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    Çekmeköy'deki motosikletli, bariyere çarptı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarpıp, yol kenarına uçtu. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:58
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    Çekmeköy'deki motosikletli, bariyere çarptı

    Şile Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde dün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

    Adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FP 9279 plakalı motosiklet, bariyere çarpıp, yol kenarına uçtu.

    Sürücü de motosikletten savrularak, yere düştü.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol bacağında derin kesikler oluştuğu öğrenilen sürücünün durumu ciddi olduğu öğrenildi.

    Çekmeköy deki motosikletli, bariyere çarptı #1

    Çekmeköy deki motosikletli, bariyere çarptı #2

    Çekmeköy deki motosikletli, bariyere çarptı #3

    Çekmeköy deki motosikletli, bariyere çarptı #4

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