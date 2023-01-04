Çekya'da kuş gribi: 742 bin tavuk itlaf edilecek

Çekya'da kuş gribi: 742 bin tavuk itlaf edilecek

Başkent Prag yakınlarındaki Plzen kentinde, kuş gribi tespit edilen tavuk çiftliğindeki 742 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi.

Kuş gribi tehlikesi zaman zaman kendini yeniden hatırlatıyor.

Uzak Doğu ülkelerinde sık rastlanan vakalar bu kez Avrupa'ya sıçardı.

Danimarka'da tespit edilen virüs nedeniyle binlerce kanatlı itlaf edilirken virüs bu kez Çekya'da ortaya çıktı.

Çek Haber Ajansı'nın haberine göre, başkente 90 kilometre uzaklıktaki Plzen kentindeki büyük bir tavuk çiftliğinde, cuma günü kuş gribi tespit edildi.

742 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi

Haberde, uzmanların kuş gribini durdurmak için çiftliğin birinci bölümünde bulunan 120 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verdiği, daha sonra diğer kümeslerde yapılan testlerde bu sayının 220 bine çıktığı kaydedildi.

Yetkililerin, gribin çiftlikte hızla yayılması nedeniyle soruna köklü bir çözüm bulmak ve kuş gribi salgınını durdurmak amacıyla söz konusu çiftlikte yumurta üretimi için kullanılan 742 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildiği belirtildi.

Haberde, itlaf edilecek tavukların ülkedeki tavuk oranının yüzde 5'ne tekabül ettiğine dikkat çekildi.