Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekranın yıkılma anı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekranın insanların üzerine devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı.

Bu sırada dijital pano devrildi.

talihsiz olay sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

O anlar kamerada

Dev ekranın düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)