İHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı.
Bu sırada dijital pano devrildi.
talihsiz olay sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
O anlar kamerada
Dev ekranın düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.
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