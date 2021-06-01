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- Çeşme açıklarında 74 göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 74 göçmen kurtarıldı
- DHA
- 01.06.2021 - 07:27
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı.
İKİNCİ İHBAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 15.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmeni kurtardı.
29 GÖÇMEN DAHA
Öte yandan, ekipler bugün saat 01.05 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 29 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
74 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILMIŞ OLDU
Böylece Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan toplamda 74 kaçak göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.