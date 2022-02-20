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    Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 10:10
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    Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    İzmir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda dün Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'nde panelvan tipi bir araçta arama yaptı.

    Aramada 3 adet bin litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    KOM ekipleri kaçak akaryakıta el koyarken, şüpheli M.K. ve V.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Çeşme de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Çeşme de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2


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