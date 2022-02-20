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- Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
- İHA
- 20.02.2022 - 10:10
İzmir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda dün Çeşme Küçük Sanayi Sitesi'nde panelvan tipi bir araçta arama yaptı.
Aramada 3 adet bin litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
KOM ekipleri kaçak akaryakıta el koyarken, şüpheli M.K. ve V.G. hakkında adli işlem başlatıldı.