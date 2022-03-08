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    Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

    İzmir'de etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirirken, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde de bir çok noktada su baskınları yaşandı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 12:15
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    Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

    İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağış, batı ilçelerinden giriş yaptı.

    Çeşme ilçesinde de sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    ALAÇATI SOKAKLARI GÖLE DÖNDÜ

    Bir anda etkili olan yağışla, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar adeta göle döndü.

    Suyla dolan cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baz noktalarda da dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.

    "ALTYAPI OLMADAN GÖRSELLİK YAPARLARSA SONUCU BU OLUR"

    Öte yandan, bazı vatandaşlar, alt yapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi.

    Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık, Alaçatı her zaman böyle. Her kış istisnasız kazılıyor bütün yollar. Neden kalıcı bir çözüm bulamıyorlar anlamak güç" yorumları dikkat çekti.

    Çeşme de yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi #1

    Çeşme de yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi #2


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