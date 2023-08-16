Çeşme'de zehir tacirlerine nokta operasyon: 3 kişi tutuklandı İzmir’in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve araçta yapılan aramalarda bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Son olarak İzmir'de Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda bir araç ile bir eve operasyon gerçekleştirdi.

95 gram kokain ve 23 gram esrar bulundu

Araçta ve evde arama yapan polis ekipleri, 95 gram kokain maddesi, 234 gram esrar maddesi ve satışa hazır olduğu değerlendirilen 38,97 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Tutuklandılar

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.M., S.K. ve S.K.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.