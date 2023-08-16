Çeşme'de zehir tacirlerine nokta operasyon: 3 kişi tutuklandı

İHA
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.
Son olarak İzmir'de Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda bir araç ile bir eve operasyon gerçekleştirdi.
95 gram kokain ve 23 gram esrar bulundu
Araçta ve evde arama yapan polis ekipleri, 95 gram kokain maddesi, 234 gram esrar maddesi ve satışa hazır olduğu değerlendirilen 38,97 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Tutuklandılar
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.M., S.K. ve S.K.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.