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- Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada
Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada
Makas atarak peşlerindeki polisten kaçan iki sürücü yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 12.01.2022 - 08:38
- Güncelleme : 12.01.2022 - 09:26
Polis ekipleri, geçen cumartesi İstanbul Cevizlibağ'da makas atarak ilerleyen 2 otomobil sürücüsünü durdurmak istedi.
Sürücüler, polisten kaçtı.
Çalışma başlatan ekipler, U.B. ve E.İ isimli 2 sürücüyü yakaladı.
MAKAS ANLARI KAMERADA
Gözaltına alınan 2 sürücüye toplamda 7 bin 107 lira para cezası kesildi.
Şüphelilerin makas attıkları anlar ise kameralara yansıdı.
Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada VİDEO