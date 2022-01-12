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    Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada

    Makas atarak peşlerindeki polisten kaçan iki sürücü yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:26
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    Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada

    Polis ekipleri, geçen cumartesi İstanbul Cevizlibağ'da makas atarak ilerleyen 2 otomobil sürücüsünü durdurmak istedi.

    Sürücüler, polisten kaçtı.

    Çalışma başlatan ekipler, U.B. ve E.İ isimli 2 sürücüyü yakaladı.

    MAKAS ANLARI KAMERADA

    Gözaltına alınan 2 sürücüye toplamda 7 bin 107 lira para cezası kesildi.

    Şüphelilerin makas attıkları anlar ise kameralara yansıdı.

    Cevizlibağ'da makas atan sürücüler kamerada VİDEO 

    Cevizlibağ da makas atan sürücüler kamerada #1

    Cevizlibağ da makas atan sürücüler kamerada #2

    Cevizlibağ da makas atan sürücüler kamerada #3

    Cevizlibağ da makas atan sürücüler kamerada #4


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