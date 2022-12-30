Cezaevinden çıkan adam Bahçelievler'de ölü bulundu

Bölgede bulunan AVM'nin bahçesinde oturur vaziyette ölü bulunan kişinin cezaevinden yeni çıktığı öğrendi.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini görüldü.

Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Cezaevi kartı bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada öldüğü belirlenen kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü.

Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

















