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    Cezaevinden çıkan adam Bahçelievler'de ölü bulundu

    Bölgede bulunan AVM'nin bahçesinde oturur vaziyette ölü bulunan kişinin cezaevinden yeni çıktığı öğrendi.
    • 30.12.2022 - 11:07
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    Cezaevinden çıkan adam Bahçelievler'de ölü bulundu

    Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini görüldü.

    Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

    Cezaevi kartı bulundu

    Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada öldüğü belirlenen kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü.

    Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

    Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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