Cezaevinden izinli çıkıp Konya’ya hırsızlığa gittiler

İzmir’den kiraladıkları otomobille geldikleri Konya’nın Seydişehir ilçesinde, kısıtlamanın olduğu saatlerde hırsızlık için bir eve giren 2 şüpheli ile onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

İzmir’de cezaevinden izinli çıkan ve kiralık araçla Konya’nın Seydişehir ilçesine gelen Doğan K. ve Mehmet İ., Alaylar 1 Mahallesi 152168 Nolu Sokak üzerindeki bir apartmana girdi.

Beş katlı apartmanın zemin katında ev sahipleri olmamasına rağmen el feneri yandığını gören komşular, durumu hemen polise bildirdi.

GÖZCÜLER HABER VERDİ, KAÇMAYA BAŞLADILAR

İhbar üzerine polis ekipleri adrese gelirken, çevredeki gözcüleri vasıtasıyla polislerin geldiğini haber alan Doğan K. ve Mehmet İ. kaçmaya başladı.

Civarda bulunan lojmanlar bölgesine kaçan şüphelileri kovalayan ekipler, iki şüpheliyi Nevzat Akbaş Caddesi üzerinde bir binada yakalayarak gözaltına aldı.

CEP TELEFONUNU POLİS BULDU

Şüphelilerin evden çaldıkları ve kaçarken attıkları iddia edilen bir adet cep telefonu da polis tarafından bulundu.

Şüphelilerin, kendilerine U.D. ile F.V. isimli kadının yardımcı olduklarını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, U.D. ve F.V.’yi de gözaltına aldı.

İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Doğan K. ve Mehmet İ. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.D. ve F.V. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.