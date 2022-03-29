Petrol
109.94
0.41%
Euro
16.38
0.60%
Dolar
14.84
0.14%
Altın
912.07
-0.41%
Borsa
2190
0.81%
Bitcoin
707.017
1.38%
BTXN Coin
37.30
-7.16%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi

    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi

    Çanakkale Zaferi'ni anmak için bir ortaokulda Kur'an-ı Kerim okutulmasına tepki gösteren Yıldırım Kaya, Bakan Özer'in yanıtlaması için soru önergesi hazırladı.
    • ANKA
    • 29.03.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul'en Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı.

    25 Mart tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde Şehitler Ortaokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu.

    CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise bu durumdan rahatsızlık duydu.

    Bir vatandaş tarafından kayda alınan o anlardan rahatsızlık duyan Kaya, konuyu Meclis'e taşımaya karar verdi.

    KUR'AN OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLUNCA SORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için çalışma yürüten Kaya, bir soru önergeri hazırladı.

    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi VİDEO

    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur an okunmasına tepki gösterdi #1

    "VATAN ŞEHİDİ DEĞİL, İSLAM ŞEHİDİ OLDUKLARI ANLATILIYOR"

    Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç anılmadığını iddia eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

    "Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur'an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, “İslam şehidi” olduğu anlatılıyor."

    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur an okunmasına tepki gösterdi #2

    CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur an okunmasına tepki gösterdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kremlin: Ruble yoksa gaz da yok
    Ekonomi

    Kremlin: Ruble yoksa gaz da yok

    Modeme kaçak bağlananlar, telefondan nasıl bulunur
    Teknoloji

    Modeme kaçak bağlananlar, telefondan nasıl bulunur

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir