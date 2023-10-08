CHP'de büyük gün! İstanbul kongresi başladı... CHP'nin 4-5 Kasım kurultayına giden yolda, bu sürece büyük oranda etkileyecek İstanbul kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede, iki aday CHP İl Başkanlığı için yarışacak.

DHA CHP'de kongre heyecanı yaşanıyor. Gözler, 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul’a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. İki aday yarışacak Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak. Aynı zamanda İstanbul’da çıkan sonucun, CHP’nin Kasım ayında yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultayı etkileyeceği konuşuluyor. 600'den fazla il delegesi oy kullanacak 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti. Kongre merkezinde hazırlık Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)