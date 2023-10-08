CHP'de büyük gün! İstanbul kongresi başladı...
DHA

CHP'de kongre heyecanı yaşanıyor.

Gözler, 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul’a çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.

İki aday yarışacak

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.

Aynı zamanda İstanbul’da çıkan sonucun, CHP’nin Kasım ayında yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultayı etkileyeceği konuşuluyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı #1

600'den fazla il delegesi oy kullanacak

600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.

CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.

Kongre merkezinde hazırlık

Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı #7
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı #8

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)