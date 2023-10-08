CHP'de büyük gün! İstanbul kongresi başladı...

CHP'de kongre heyecanı yaşanıyor.
Gözler, 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul’a çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.
İki aday yarışacak
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.
Aynı zamanda İstanbul’da çıkan sonucun, CHP’nin Kasım ayında yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultayı etkileyeceği konuşuluyor.
600'den fazla il delegesi oy kullanacak
600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.
CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.
Kongre merkezinde hazırlık
Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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