CHP'li Ardeşen belediye başkan yardımcısını yaralayan saldırgan tutuklandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, belediyeye ait sosyal tesislerde skandal bir olay yaşandı.
Tesise giren bir şüpheli, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'na silahlı saldırı düzenledi.
Saldırda Kuyumcu ve Seferinoğlu yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ihbar edilmesiyle polis ekipleri, kısa bir çalışma sonrası şüpheli A.E.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Kuyumcu'nun tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü, Seferinoğlu'nun Kaçkar Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiği öğrenildi.
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