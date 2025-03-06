CHP'li belediye başkanının makam şoförü mobbing nedeniyle istifa etti

İHA

CHP'li belediyelerden gelen mağdur işçi vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

Yeni vaka ise İzmit'ten geldi.

Hüseyin Ergün, aynı zamanda akrabası olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam şoförü olarak işe başladı.

MOBBİNG YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ

Kısa süre içinde ağır bir mobbinge uğrayan Ergün, işten ayrılmak zorunda kaldı.

Emeğinin karşılığını da alamayan emekçi, belediyeyi mahkemeye verdi.

SENDİKA İŞÇİYİ DEĞİL, İŞVERENİ SAVUNDU

Kocaeli Adliyesi 3. İş Mahkemesi'nde görülen davaya basın mensupları avukatların talebi hakimin talimatıyla alınmadı.

Basın mensuplarının önüne hem özel güvenlik hem de polis konuldu. Öte yandan davada nadir görülen bir olay daha gerçekleşti.

İlgili sendika temsilci işçiden değil, işverenden taraf oldu.

"DEPREM SONRASI ARALAR BOZULDU"

Mahkemenin ilk celsesi bugün sabah saatlerinde görüldü. Mahkeme heyeti tanıkların ifadelerini dinledi.

Mahkemede konuşan davacı tanığı Mehmet Açık, "Ben davacıdan önce EYT ile işten ayrıldım. 6 Şubat deprem çalışmalarından döndükten sonra Fatma hanım ile araları bozuldu. Davacı ile yakındık, sürekli dertleşirdik. Davacı, Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim kazanmasında katkılarda bulunmuştur.

"HER ŞEYİYLE İLGİLENİRDİ"

Başkanın şoförü olduğu için gece-gündüz yanındaydı, sürekli başkan ile birebir temas halindeydi. O dönem yaşadığı sıkıntılar sebebiyle başkanla araları bozuldu.

Uzun yıllar birlikte çalıştılar. Şofördü fakat başkanın her şeyiyle ilgilenirdi. Gerek başkan, gerek belediyenin vatandaşlar ile olan sıkıntılarını çözerdi. Mesai saatleri belirgin değildi." dedi.

"MESAİ ÖDEMELERİ YAPILIYORDU"

Davalılar ortak tanıklarından Yasemin Gezer ise verdiği ifadede, "Özel kalem müdürlüğünde sekreter ile çalışmaktaydım. Maaşlar bankadan yatırılmaktadır. Yemek ve servis imkanı yoktur. Kişilerin sözleşmelerine göre bu durum değişiklik gösterebilir. BEKAŞ ile belediye arasında imzalanan sözleşmelere istinaden mesaisini yürüten işçilere giyim yardımı verilmektedir.

Öncesinde bu hakkı almaktaydı ancak sonrasında BEKAŞ ile yaşanan kopukluk sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Bu giyim yardımı belirlenen bir mağazadan takım elbise, ayakkabı ve gömlek şeklinde verilmekteydi. Mesai süreci hakkında net bir şey söyleyemem fakat 45 saati aşan tüm mesailer için kendisine tüm ödemeleri yapılırdı." diye konuştu.

"BİRKAÇ KEZ İSTİFA ETMEK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ"

Bir başka ortak tanık Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ise ifadesinde, "1994 yılında belediye girdiğimde davacı belediyenin çay ocağında çalışmaktaydı. 2011 yılına kadar belediyede çalıştım. Davacı aynı zamanda belediye başkanının eşinin halasının çocuğudur.

Belediye başkanın milletvekilliği yaptığı dönemde davacının makam şoförlüğü yaptığını, 2019 yılında da başkanın seçilmesinden sonra Ankara'ya getirilerek makam şoförlüğüne devam ettiğini biliyorum. Sendikal sebepler dışında belediye ile bağım kalmamıştır. Davacı aynı zamanda benim üyemdir. Bana birkaç istifa etmek istediğini dile getirmiştir." dedi.

Tanıkların ifadelerinin ardından mahkeme 18 Haziran 2025 gününe ertelendi.