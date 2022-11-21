CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey ciddi bir farkla kazanır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı olması halinde 'Kesin ve çok ciddi bir farkla' kazanacağını iddia etti.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette, Cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliği gittikçe derinleşiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için ismi ön plana çıksa da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da adı konuşulmaya devam ediyor.

Bir türlü aday belirleyemeyen altılı masada özellikle CHP kurmayları, belirli aralıklarla canlı yayınlara çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğiyle ilgili konuşuyor.

CHP'de adaylık için 'Kılıçdaroğlu' sesleri

Bu isimlere son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eklendi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'a konuk olan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda çok rahat kazanacağını söyledi.

CHP'li Özgür Özel: Kemal bey kesin kazanır

"Kemal Bey çok ciddi bir farkla kazanır"

Kılıçdaroğlu'nun, kazanmakla kalmayıp çok ciddi bir fark atacağını da sözlerine ekleyen Özel, "Kemal Bey kesin kazanır. Kemal Bey çok ciddi bir farkla kazanır. Kemal Bey'in üzerinde bu masayı aşan bir beklenti var." dedi.

"Kesin kazanır"

Özgür Özel, konuya ilişkin açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Kemal Bey kesin kazanır. Kemal Bey çok ciddi bir farkla kazanır. Kemal Bey'in üzerinde bu masayı aşan bir beklenti var. Kemal Bey kesin kazanır ama bu Özgür Özel'in, CHP'nin söyleyeceği bir şey değil. Biz soruyoruz Kemal Bey'e, 'Adaylık için ismini geçiyor, herkes sizi istiyor. Örgütten baskı var. Çıkıp adayımız Kemal Bey demeli miyiz?' diyoruz. 'Siz benim ve parti adına konuşuyorsunuz. Çerçeve şudur. Altılı masanın tam mutabakatı ve bizim adayımız 13. cumhurbaşkanı olacak' diyor."