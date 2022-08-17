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- Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı
Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı
- 17.08.2022 - 12:35
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na, dün hain bir saldırı gerçekleşti.
Saldırıda yaralanan 5 asker, tahliye edilip, ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2 asker şehit oldu
Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dün, Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir ise bugün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu.
Acı haber aileye ulaştı
Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü.
Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin 2 kardeşi de asker
Şehit Enes Gazi Özdemir'in 2 kardeşinin de kendisi gibi sözleşmeli er olduğu; birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, diğerinin ise Hatay'da görev yaptığı belirtildi.
Kahraman şehit ikindide defnedilecek
Şehit Özdemir, ikindi vakti ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.