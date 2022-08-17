Petrol
92.91
0.62%
Euro
18.289
0.24%
Dolar
17.9646
0.28%
Altın
1.024
0.23%
Borsa
2941
0.96%
Bitcoin
429.877
-1.25%
BTXN Coin
6.14
-1.12%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı

    PKK'lı hainlerin karakol saldırısında şehit düşen Enes Gazi Özdemir'in memleketi yasa büründü. Mahallesine Türk bayrağı asılan şehit ikindi vaktinde toprağa verilecek.
    • 17.08.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na, dün hain bir saldırı gerçekleşti.

    Saldırıda yaralanan 5 asker, tahliye edilip, ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    2 asker şehit oldu

    Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dün, Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir ise bugün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu.

    Acı haber aileye ulaştı

    Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü.

    Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı #1

    Şehidin 2 kardeşi de asker

    Şehit Enes Gazi Özdemir'in 2 kardeşinin de kendisi gibi sözleşmeli er olduğu; birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, diğerinin ise Hatay'da görev yaptığı belirtildi.

    Kahraman şehit ikindide defnedilecek

    Şehit Özdemir, ikindi vakti ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı #2

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı #3

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı #4

    Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Beşiktaş, Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı

    DSÖ, maymun çiçeği adının değiştirilmesini istiyor
    Sağlık

    DSÖ, maymun çiçeği adının değiştirilmesini istiyor

    Görüş Bildir