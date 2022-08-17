Çiçekalan Hudut Karakolu şehidinin acı haberi aileye ulaştı

PKK'lı hainlerin karakol saldırısında şehit düşen Enes Gazi Özdemir'in memleketi yasa büründü. Mahallesine Türk bayrağı asılan şehit ikindi vaktinde toprağa verilecek.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na, dün hain bir saldırı gerçekleşti.

Saldırıda yaralanan 5 asker, tahliye edilip, ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 asker şehit oldu

Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dün, Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir ise bugün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu.

Acı haber aileye ulaştı

Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 2 kardeşi de asker

Şehit Enes Gazi Özdemir'in 2 kardeşinin de kendisi gibi sözleşmeli er olduğu; birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, diğerinin ise Hatay'da görev yaptığı belirtildi.

Kahraman şehit ikindide defnedilecek

Şehit Özdemir, ikindi vakti ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.













