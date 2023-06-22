‘Çiftlik Bank’ davası: Tosuncuk’un kara kutusu ilk kez konuştu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya, savunma yaptı. Kaya, “İhtiyaç duyulan ve o ihtiyaçların alınmasını bana söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı” dedi.

DHA

"Çiftlik Bank" kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, çok sayıda vatandaşı gelir getirme vaadiyle dolandırdı.

Yakalanmadan önce iki yıldan fazla süre firari bulunan “Tosuncuk”, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edildi ve 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alındı.

102 mağdurun şikayeti var

102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından hakim karşısına çıkarılan Aydın, tutuklandı.

Ağabeyi de tutuklandı

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın ise Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulurken; 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tosuncuk'un kara kutusu

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya da dava kapsamında hapsi boyladı.

Aydın kardeşlerin de aralarında bulunduğu 20 sanığın, haklarında açılan 4 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla görülen 4 duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mal varlığı raporu ulaşmadı

Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile bir kısım müştekiler ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesine yönelik istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını tutanağa geçirdi.

Kaya ile sosyal medyadan tanıştı

"Çiftlik Bank" davaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kaya, Fatih Aydın'ı Mehmet Aydın'dan sonra tanıdığını belirterek, "Fatih Aydın, alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. İhtiyaç duyulan ve o ihtiyaçların alınmasını bana söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı." dedi.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın ise sanık Kaya ile sosyal medyada tanıştığını anlatarak, "Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu." diye konuştu.

Ertelendi

Ara kararını açıklayan heyet, henüz mahkemeye ulaşmayan bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmaları erteledi.

85 bin 646 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.