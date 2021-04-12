Cihangir'de kuryenin ölümden döndüğü kaza

Cihangir’de sipariş götüren motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarpması kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde meydana gelen olayda, kuryelik yapan 23 yaşındaki Hüseyin Kıraslan, sipariş götürmek üzere yola koyuldu.

Genç kurye sokak üzerinde normal hızda seyrettiği esnada sağındaki sokakta kapalı kasa minibüsün sürücüsü süratli bir şekilde seyretmeye başladı.

Sokağın başına gelen Kıraslan’a, o esnada süratli şekilde giden minibüs çarptı.

AYAĞINDAN YARALANDI

Çarpmanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Kıraslan ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

Çarpan sürücü ise frene bile basmadan olay yerinden aynı hızla kaçtı.

"BİRAZ HIZLI GİTSEM PARAMPARÇA EDERDİ"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kıraslan, “Siparişe gidiyordum, sakin şekilde yola girdim. Bir baktım bir sürücü çok hızlı bir şekilde geldi. Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim. Motosiklet kullanılamaz hale geldi, psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyorum. Ayağım kötü oldu, 4-5 gündür zor üstüne basıyorum. Yaralar ve morluklar var. Şikayetçi oldum, bu şekilde araç kullanmaması lazım. Öfkeyle araç kullanılmaz.” dedi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan olayın ardından önce hastaneye giden Hüseyin Kıraslan, rapor almasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kuryenin ölümden döndüğü kaza VİDEO











