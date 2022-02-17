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    Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler

    Yanındaki bir kadına şiddet gösteren adamı, bir esnaf durdurdu. Sinirlenen alkollü şahıs, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 10:16
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    Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi.

    KADINA ŞİDDET GÖSTEREN ADAMI ESNAF ENGELLEDİ

    Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı.

    ESNAFA SOPA VE KILIÇLA SALDIRDILAR

    Alkollü adam bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi.

    7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #1

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #2

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #3

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #4

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #5

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #6

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #7

    Cihangir de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler #8


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