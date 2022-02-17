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Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler

Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler

Yanındaki bir kadına şiddet gösteren adamı, bir esnaf durdurdu. Sinirlenen alkollü şahıs, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı.