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- Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler
Cihangir'de şiddeti engellemeye çalışan esnafı dövdüler
Yanındaki bir kadına şiddet gösteren adamı, bir esnaf durdurdu. Sinirlenen alkollü şahıs, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı.
- DHA
- 17.02.2022 - 10:16
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi.
KADINA ŞİDDET GÖSTEREN ADAMI ESNAF ENGELLEDİ
Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı.
ESNAFA SOPA VE KILIÇLA SALDIRDILAR
Alkollü adam bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi.
7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.