Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'nde, mevsimsel koşullar nedeniyle sular çekildi.

Ardahan kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Çıldır Gölü'nde sular çekildi.

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, son haftalarda mevsimsel kuraklığın etkisiyle 10 metre kadar çekildi.

Göldeki çekilme yöre balıkçılarını da olumsuz etkiledi.

124 kilometrekarelik alanıyla kış turizminde oldukça öneme sahip olan ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları olumsuz etkiledi.

Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan Çıldır Gölü, 40’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapmakta.

BALIKÇILAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Çıldır Gölü’nde meşhur sarı sazan balığı avlayan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında oldukça azalma olduğunu belirterek şunları söyledi:

Çıldır Gölü'nde sular çekildi, balıkçılar olumsuz etkilendi ViDEO

“Çıldır Gölü hem milletimiz için hem ülkemiz için çok önemli bir göl. Burada turizm yapılıyor, bölgede yaşayanların geçim kapısı. 42 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Eskiden gölde daha iyi balık vardı. Göl daha temiz ve sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu ve su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor."

































