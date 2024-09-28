Cinayet zanlısı, polisin çalışmasını izlerken yakalandı: Yüzümü kopyaladılar, ben değildim Dün gece yaşanan korkunç olayda önce tartıştığı valeyi bıçakla yaralayan, ardından farklı bir noktada tartıştığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren Polat D., olay yerine geri dönerek polisin çalışmalarını izledi.

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İHA

Dün gece 01.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir restoranın önüne bisikletiyle gelen 45 yaşındaki Polat D. henüz bilinmeyen bir sebeple Osman D. ile tartıştı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

"20 BIÇAK DARBESİ İLE YARALADI"

Yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden ayrılan Polat D., hemen 15 dakika sonrası farklı bir adrese geçerek bu sefer de sokakta karşılaştığı Deniz Akten ile tartıştı.

Valenin hayati tehlikesi bulunmazken, yine aynı bıçakla 20 darbeyle yaralanan Deniz Akten ise yaşamını yitirdi.

POLİSİN ÇALIŞMALARINI İZLERKEN YAKALANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i yaralayarak olay yerinden ayrılan cinayet şüphelisi Polat D., bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi.

Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu sırada Polat D.'nin şüpheli durumlarını fark ederek, suç aletiyle birlikte Polat D.'yi yakaladı. Öte yandan, Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"YÜZÜMÜ KOPYALADILAR, BEN DEĞİLİM"

İfadesinde "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim" diyen ve susma hakkını kullanan Polat D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirildi.

Ayrıca, basın mensupları tarafından yöneltilen “Başkası senin siluetine bürünüp, cinayet mi işledi?” sorusuna “Doğru” cevabını veren Polat D., sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Polat D.'nin, geçtiğimiz yıllarda psikolojik tedavi gördüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)