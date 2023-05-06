Cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı

İHA
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir cinayet olayı yaşandı.
2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla vurup öldüren ve ardından da kaçan İlker A., kayıplara karıştı.
Tekirdağ'da yakalandı
İlker A.'nın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine geldiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, katil zanlısını saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı.
Sahte kimlikle yakalandı
Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Cinayet zanlısı olarak aranırken sahte kimlikle yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.