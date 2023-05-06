Cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir olayı yaşandı.

2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla vurup öldüren ve ardından da kaçan İlker A., kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da yakalandı

İlker A.'nın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine geldiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, katil zanlısını saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalandı

Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cinayet zanlısı olarak aranırken sahte kimlikle yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
Cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı