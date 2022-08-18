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    Çin'de balıklara korona testi yapılacak

    Çin'in kıyı kenti Xiamen'de balıklara ve balıkçılara Covid-19 testi yapılması kararı alındı.
    • 18.08.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 18:08
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    Çin'de balıklara korona testi yapılacak

    Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer ülkenin kıyı kenti Xiamen'de 5 milyondan fazla kişiye Covid testi uygulanacağı bildirilirken, testin aynı zamanda balıklara da uygulanması talimatının verildiğini duyurdu.

    Kararın alınmasına gerekçe olarak ise bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle temasa geçtiği gösterildi.

    Yetkililer salgının balıkçı topluluğuyla alakalı olduğuna inanıyor

    İHA'nın aktardığına göre Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla Covid-19 vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti.

    Çin'de balıklara korona testi yapılacak VİDEO

    Çin de balıklara korona testi yapılacak #1

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