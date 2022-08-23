Aşırı sıcaklardan kaynaklı çıkan yangınlarda, 1.500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Çin’de etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing kentinde, 18 Ağustos’ta ormanlık ve dağlık arazi alevlere teslim oldu.

Dumanlar, yaklaşık 32 milyon kişinin yaşadığı şehrin merkezine kadar ulaştı.

İHA’nın haberine göre; belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bölgede ateş yakmak yasaklandı

İtfaiyeci, polis ve gönüllülerden oluşan 5 bin kişilik ekip ile 7 helikopterin müdahale ettiği yangın nedeniyle 1.500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bugün itibarıyla Chongqing'deki tüm bölge ve ilçelerde ormanlarda ateş yakmak ve yangına yol açabilecek tüm faaliyetler yasaklandı.

Çin'de, orman yangınları nedeniyle 1.500 kişi tahliye edildi VİDEO



165 şehir ve ilçede kırmızı alarm verildiği

Çin'de 12 Ağustos’ta farklı bölgelerde aşırı sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm yayınlanmıştı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Şanghay ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40-42 dereceyi geçebileceği konusunda uyarmıştı.

Bu sabah meteoroloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde 165 şehir ve ilçede yeniden kırmızı alarm verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, şehirlerdeki sıcaklıkların 24 saat içinde 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Ülkede 373 şehir ve ilçe için ise turuncu alarm verilirken, sıcaklıkların 3 gün içinde 37 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı.