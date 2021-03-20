Trafikte anlaşmazlık yaşayan iki sürücünün kavgaya dönen tartışması başka bir aracın kamerasına yansırken, sürücüler dakikalarca birbirlerini darbetti.

Çin'in Sichuan Eyaleti, Chengdu şehrinde meydana gelen olayda trafikte seyir haline olan iki sürücü üst geçitte tartışmaya başladı.

Kısa bir süre içinde kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçuşurken, o anlar etraftaki sürücülerin kameralarına anbean yansıdı.

ARACA YATIRIP DÖVDÜ

Kavganın nedeni belirlenemezken, hırsını alamayan sürücü karşı tarafı aracın üzerine alarak vurmaya devam etti.

Dakikalarca süren arbedenin ardından trafik kilitlenirken, olay polisin müdahalesiyle son buldu.

Çin'de sürücülerin trafik kavgası VİDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

Kavgaya tutuşan iki şahsın da para cezasına çarptırıldığı ve 7 gün süreyle gözaltına alındığı öğrenildi.