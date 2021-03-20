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    Çin'de sürücülerin trafik kavgası

    Trafikte anlaşmazlık yaşayan iki sürücünün kavgaya dönen tartışması başka bir aracın kamerasına yansırken, sürücüler dakikalarca birbirlerini darbetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 11:06
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    Çin'de sürücülerin trafik kavgası

    Çin'in Sichuan Eyaleti, Chengdu şehrinde meydana gelen olayda trafikte seyir haline olan iki sürücü üst geçitte tartışmaya başladı.

    Kısa bir süre içinde kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçuşurken, o anlar etraftaki sürücülerin kameralarına anbean yansıdı.

    ARACA YATIRIP DÖVDÜ

    Kavganın nedeni belirlenemezken, hırsını alamayan sürücü karşı tarafı aracın üzerine alarak vurmaya devam etti.

    Dakikalarca süren arbedenin ardından trafik kilitlenirken, olay polisin müdahalesiyle son buldu.

    Çin'de sürücülerin trafik kavgası VİDEO

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Kavgaya tutuşan iki şahsın da para cezasına çarptırıldığı ve 7 gün süreyle gözaltına alındığı öğrenildi.

    Çin de sürücülerin trafik kavgası #1

    Çin de sürücülerin trafik kavgası #2

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