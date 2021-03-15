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Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, birçok noktada görüş mesafesinin azaldığı bunun da trafiği olumsuz şekilde etkilediği belirtildi.