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    Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

    Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, birçok noktada görüş mesafesinin azaldığı bunun da trafiği olumsuz şekilde etkilediği belirtildi.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:25
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    Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

    Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu.

    Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle birçok kişi panik yaşadı. Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

    Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

    GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

    Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

    Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

    Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu İZLE

    SARI ALARM NEDİR?

    Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

    Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu #1

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