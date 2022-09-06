Cinsel saldırı hükümlüsü veteriner hekime, meslekten men kararı

Hastanesinde çalışan Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapse çarptırılan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında, meslek odası tarafından meslekten men edilme kararı verildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu Nisan 2019’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, savcılık tarafından resen tahliye edildi.

İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

9 yıl hapis cezası verildi

DHA’nın haberine göre; Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran’daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, ‘cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına hükmetti.

Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

Diplomasına el konulmasına karar verildi

Hasan Bilgili’nin hapis cezası almasının ardından durumu değerlendirmek için 28 Temmuz’da toplanan Ankara Veterinerler Odası Yönetim Kurulu, Bilgili’yi Ankara Veterinerler Odası Haysiyet Divanı’na sevk etti.

Burada oy çokluğu ile alınan kararla Bilgili’nin, 6343 sayılı 'Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına İlişkin Kanun'un 6’ncı maddesine göre diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdi.

Türkiye Veterinerler Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’nın, ilerleyen günlerde toplanarak kesin kararı vermesi bekleniyor.