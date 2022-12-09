Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Ekipler, müdahaleye başladı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Otelde bulunanlar tahliye ediliyor

Ekipler, hemen müdahaleye başladı.

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.

Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı ViDEO