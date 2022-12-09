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    Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

    Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Ekipler, müdahaleye başladı.
    • 09.12.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 11:26
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    Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

    Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Otelde bulunanlar tahliye ediliyor

    Ekipler, hemen müdahaleye başladı.

    Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.

    Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı ViDEO

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #1

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #2

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #3

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #4

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #5

    Çırağan Sarayı nda yangın çıktı #6


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