Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet verip yasa dışı ürün geçişi yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı geçişlerin, gümrükte görevli kamu görevlilerine rüşvet verilerek yaptırıldığını saptadı.

10 kişi gözaltına alındı

Çalışmasını tamamlayan jandarma, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 kişi için çalışma sürüyor

Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.

Öte yandan, operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.