Çöp evde bulunan talihsiz çocuğun tedavisi devam ediyor

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan 9 yaşındaki C.M.A'nın bulunması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Bir deri bir kemik ve bitkin halde bulunan talihsiz çocuğun tedavi süreci devam ediyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavi hakkında bilgi verdi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Şu an 20 kiloya ulaştı"

Çocuğu son zamanlarda çok neşeli gördüğünü belirten Özkan, "C.M.A, hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şu an 20 kiloya ulaştı. Çocuğumuz gayet iyi, tabaktaki tüm yemeğini yiyor. Çok hareketli, arada bahçeye inip oyunlar oynuyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Özkan, C.M.A'nın herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu ifade etti.

Taburcu edildikten sonra da hastanede çocuğun kontrollerinin devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bakanlık uygun bir ortam hazırladığı anda C.M.A'yı taburcu edeceğiz. Hepimiz için en önemli olan şey onun kendini güvende hissettiği bir ortamda olması." diye konuştu.

Özkan, cemiyet salonundaki sergiyi de gezdi.

Talihsiz çocuğun çöp evde bulunması

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.