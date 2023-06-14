Çorlu'da atın çarptığı kadın hastanelik oldu Çorlu'da ters yönde kontrolden çıkan atın karşıya geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Derinyol mevkiinde meydana gelen olayda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu 4 tekerlekli araba takılı at, Derinyol Sokak’tan Kumyol Caddesi’ne dönüş yaparak ters yönde 4 nala koşmaya başladı.

Sahibi tarafından bir türlü zapt edilemeyen at, yoldan geçen 51 yaşındaki Fatma C. isimli kadına çarptı.

Kazanın ardından yere yığılan talihsiz kadın yaralandı.

At arabalı şahıslar ise birkaç dakika durduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Sahibi durduramadı"

Görgü tanığı bir vatandaş, “At çok hızlıydı, sahibine de durdurmaya mahal vermeden bir anda yayaya çarptı.” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.