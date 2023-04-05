Çorlu’da darbedilen müezzin hastanelik oldu Camide görevli müezzin, muslukların çalınması sebebiyle su tesisatçısı ile yaşadığı tartışma sonrası darbedildi. Müezzinin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle dayak yediği öne sürüldü.

İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü.

Suyun boşa akması tesisatçıyı sinirlendirdi

Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.

'Camiye ilgisizsin'

Yaralı müezzin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müezzin M.S.K.’nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darbedildiği öne sürüldü.