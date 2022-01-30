Bir iş yerinin bahçe kapısının açılmasıyla dışarı çıkan iki köpek, bacağından yaraladıkları adamı hastanelik etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir iş yerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran Ramazan Karan, iki köpeğin karşısında direnmeye çalıştı ancak ısırılmaktan kurtulamadı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.

Çorlu’da odun almaya giderken köpekler saldırdı VİDEO

"KÖPEK SAHİBİYLE UZLAŞTIK"

Köpek sahibinden şikayetçi olmayacağını belirten Ramazan Karan, “Marangozdan odun alacaktım. Karşıda iş yeri sahibi aracını içeri alırken kapıyı açtı. O sırada boşta iki köpek aniden bana saldırdı. Kendimi odun parçasıyla savunmaya çalıştım. ‘Hüy hüy’ diye bağırdım sonra uzaklaştılar. Sağ bacağımda ısırık sonrası yara ve ağrı var. Polis arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Köpek sahibiyle de uzlaştık.” diye konuştu.