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Çorlu'da sağanak yağış etkili oldu

Çorlu'da sağanak yağış etkili oldu

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle apartman girişinde mahsur kalan bir kadını ise başka bir vatandaş sırtında taşıyarak kurtardı.