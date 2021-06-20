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- Çorlu'da sağanak yağış etkili oldu
Çorlu'da sağanak yağış etkili oldu
- DHA
- 20.06.2021 - 18:05
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle rögarlar taştı.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.
Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.
"EKİPLER ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR"
Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.