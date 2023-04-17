Çorlu'da tamirden çıkan araç yandı

İHA

Avrupa Otoyolu üzeri Ergene Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Gişeler mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Çorlu istikametine seyreden Muhsin Görecek idaresindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çaresiz kalan sürücü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürülmesini sağladı. Yangın sonucu hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan sürücü Muhsin Görecek, şunları söyledi:

Araç kısa bir süre önce tamirden çıkmıştı. Motoru yeni yaptırmıştım. Yangın ne sebeple çıktı hiç bilmiyorum, cidden yazık oldu, çok üzüldüm.