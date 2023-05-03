Çorlu'da traktörle otomobil çarpıştı Cadde üzerinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

İHA

Tekirdağ'da traktörle otomobil çarpıştı.

Çorlu'da meydana gelen kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi 1. Cadde üzerinde yaşandı.

Traktörle otomobil çarpıştı

Cadde üzerinde seyreden Semih Y. idaresindeki traktör ile Eski Sanayi Çarşısı 2. Sokak’ta seyreden Murat Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ç. yaralandı.

Kaza anı kamerada

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.